Conférence costumée l’histoire du Carnaval de Venise Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Informations pratiques

Martigues

Conférence costumée l’histoire du Carnaval de Venise

Mercredi 21 octobre 2026 de 17h30 à 18h30. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:30:00

fin : 2026-10-21 18:30:00

Date(s) :

2026-10-21

En immersion au cœur de l’exposition des Masqués Vénitiens de France à Martigues, venez percer les secrets d’un patrimoine mondialement célèbre. Laissez-vous conter les mystères de la Serenissima lors d’une conférence costumée inédite.

Des origines séculaires du carnaval aux intrigues du XVIIIᵉ siècle, découvrez toute la symbolique du masque vénitien plus qu’un simple ornement, un précieux sésame d’anonymat, de liberté et de magie. Portée par des intervenants d’exception revêtus de parures féériques, cette rencontre vivante lèvera le voile sur les mythes, les codes et le savoir-faire artisanal de cette tradition légendaire.



Une parenthèse culturelle enchanteresse qui émerveillera petits et grands amoureux d’histoire et de rêverie. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Immerse yourself in the exhibition by the *Masqués Vénitiens de France* in Martigues and uncover the secrets of a world-renowned heritage. Let the mysteries of the *Serenissima* be revealed to you during a unique, costumed lecture.

L’événement Conférence costumée l’histoire du Carnaval de Venise Martigues a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues