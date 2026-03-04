Conférence : Crise sismo-volcanique de Mayotte, découvertes et surveillance rapprochée, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

Conférence : Crise sismo-volcanique de Mayotte, découvertes et surveillance rapprochée Mardi 10 mars, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Gratuit et en entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:30:00+01:00

Le 10 mai 2018 a marqué le début d’une crise sismique longue et intense qui a secoué l’île de Mayotte, avec une trentaine de séismes de magnitude supérieure à 5 dans les deux premiers mois. Ces tremblements de terre, accompagnés d’un déplacement et d’un enfoncement rapide de l’île, marquent les prémices d’une activité volcanique exceptionnelle à 50 km à l’est de Mayotte, qui a fait naître un volcan appelé Fani Maoré. La découverte de ce volcan en éruption en Mai 2019 à bord du navire océanographique français Marion Dufresnes a initié une surveillance active de l’activité par le REVOSIMA, le Réseau de Surveillance Volcanologique et Sismologique de Mayotte. Depuis 2018, les scientifiques français de multiples instituts, appuyés par l’Etat, se sont organisés pour mener à bien cette surveillance, et en parallèle des travaux de recherche pour mieux comprendre le phénomène volcanique exceptionnel, et d’identifier les aléas potentiels associés.

On se propose de partager avec vous cette aventure scientifique, une parmi les plus importantes de ces dernières années, à laquelle nous avons participé. Photos, vidéo et roches de ce volcan seront à découvrir et bien d’autre chose.

Une conférence par 3 chercheurs du BRGM :

– Anne Lemoine (chercheure en sismologie),

– Fabien Paquet (chercheur en géologie),

– Isabelle Thinon (chercheure en géologie).

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Depuis 2018, Mayotte subit un phénomène tellurique exceptionnel, qui a fait naître le volcan Fani Maoré. Sismicité permanente et découvertes récentes justifient une surveillance continue. conférence mayotte

BRGM