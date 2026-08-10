Conférence dans le cadre du festival nautique Pornic
vendredi 4 septembre 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Conférence dans le cadre du festival nautique
Casino de Pornic Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04 19:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Festival nautique de Pornic Conférence Cap sur Los Angeles 2028
Au programme
Dans le cadre du Festival nautique de Pornic, plongez dans les coulisses du sport de haut niveau lors d’une conférence exceptionnelle consacrée à la préparation et aux valeurs olympiques.
À deux pas du port de plaisance de la Noëveillard, venez rencontrer deux figures de la voile Charline Picon, triple médaillée olympique, et Émile Amoros, athlète de haut niveau originaire de Pornic. Ensemble, ils partageront leur expérience, leur quotidien d’athlètes et leurs ambitions pour le prochain cycle olympique Cap sur Los Angeles 2028 . Un temps d’échange privilégié pour découvrir les exigences, la passion et le mental nécessaires pour atteindre le sommet. .
Casino de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr
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English :
Pornic Boat Festival Heading for Los Angeles 2028 Lecture%A0%A0
L’événement Conférence dans le cadre du festival nautique Pornic a été mis à jour le 2026-08-07 par I_OT Pornic
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