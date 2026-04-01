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Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Musée départemental de l'école rurale

Adresse : 4 Lieu-dit Kergroas

Ville : 29560 Trégarvan

Département : Finistère

Début : 2026-04-22T14:30:00

Fin : 2026-04-22T16:30:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Trégarvan

Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Petits et grands sont invités à venir découvrir, avec Béatrice de la ferme pédagogique de Lauben, le quotidien d’Armen une vache pie rouge bretonne ! Comment vit-elle ? Que mange t-elle ? Et comment nous donne-t-elle du lait ? Vous aussi plongez dans cette leçon de choses ludique et passionnante.
Au programme Un temps de découverte au musée puis direction la ferme de Lauben (à seulement 10 minutes à pied) pour une immersion grandeur nature rencontrez vaches et veaux… et mettez la main à la pâte en tentant de fabriquer du beurre !
Tarif 2 € en sus du droit d’entrée
Réservation conseillée mediation.tregarvan@cdp29.fr   .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72 

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English : Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale

L’événement Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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