Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Trégarvan

Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Petits et grands sont invités à venir découvrir, avec Béatrice de la ferme pédagogique de Lauben, le quotidien d’Armen une vache pie rouge bretonne ! Comment vit-elle ? Que mange t-elle ? Et comment nous donne-t-elle du lait ? Vous aussi plongez dans cette leçon de choses ludique et passionnante.

Au programme Un temps de découverte au musée puis direction la ferme de Lauben (à seulement 10 minutes à pied) pour une immersion grandeur nature rencontrez vaches et veaux… et mettez la main à la pâte en tentant de fabriquer du beurre !

Tarif 2 € en sus du droit d’entrée

Réservation conseillée mediation.tregarvan@cdp29.fr .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

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English : Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale

L’événement Conférence Dans les sabots d’Armen Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE