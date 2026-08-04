Conférence d’Antony Glaise Salle d’honneur de la mairie Tréguier
jeudi 6 août 2026 · Salle d'honneur de la mairie · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Conférence d’Antony Glaise
Salle d’honneur de la mairie Boulevard Anatole Le Braz Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
D’Ernest Renan à Pierre Loti, de Paimpol à Tréguier. Conférence d’Antony Glaise à la salle d’honneur de la mairie. L’accès se fera moyennant l’obtention d’un billet de droit d’entrée à la Maison Renan. .
Salle d’honneur de la mairie Boulevard Anatole Le Braz Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 45 63
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English :
L’événement Conférence d’Antony Glaise Tréguier a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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