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AGENDA · Tréguier

Conférence d’Antony Glaise Salle d’honneur de la mairie Tréguier

jeudi 6 août 2026 · Salle d'honneur de la mairie · Tréguier

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle d'honneur de la mairie
Adresse
Boulevard Anatole Le Braz
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Conférence d’Antony Glaise

Salle d’honneur de la mairie Boulevard Anatole Le Braz Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-08-06

D’Ernest Renan à Pierre Loti, de Paimpol à Tréguier. Conférence d’Antony Glaise à la salle d’honneur de la mairie. L’accès se fera moyennant l’obtention d’un billet de droit d’entrée à la Maison Renan.   .

Salle d’honneur de la mairie Boulevard Anatole Le Braz Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 45 63 

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English :

L’événement Conférence d’Antony Glaise Tréguier a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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