La Compagnie éphémère La Nouvelle Perception Tréguier
La Compagnie éphémère La Nouvelle Perception Tréguier mardi 4 août 2026.
Tréguier
La Compagnie éphémère
La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Création d’une véritable compagnie éphémère sur 10 jours ! Les techniques de préparation du comédien sont abordées de façon ludique. Mise en jeu de scènes dialoguées ou collectives, avec ou sans texte, pour créer l’adaptation express d’une pièce. Deux présentations à l’issue du stage le 14 août.
Ado dès 12 ans Adultes.
Avec Hélène Sarrazin. .
La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement La Compagnie éphémère Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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