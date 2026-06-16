Théâtre Premiers pas La Nouvelle Perception Tréguier
Théâtre Premiers pas La Nouvelle Perception Tréguier lundi 3 août 2026.
Tréguier
Théâtre Premiers pas
La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Découvrir les premiers éléments du théâtre (explorer la scène, utiliser la voix et le mouvement), devenir un personnage et créer des scènes pour s’amuser et voyager dans son imaginaire… De 5 à 8 ans.
Avec Anne Huonnic, comédienne. .
La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement Théâtre Premiers pas Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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