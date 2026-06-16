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Théâtre Premiers pas La Nouvelle Perception Tréguier

Théâtre Premiers pas La Nouvelle Perception Tréguier lundi 3 août 2026.

Lieu : La Nouvelle Perception

Adresse : 16 Rue Saint-André

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 3 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Tréguier

Théâtre Premiers pas

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Découvrir les premiers éléments du théâtre (explorer la scène, utiliser la voix et le mouvement), devenir un personnage et créer des scènes pour s’amuser et voyager dans son imaginaire… De 5 à 8 ans.
Avec Anne Huonnic, comédienne.   .

La Nouvelle Perception 16 Rue Saint-André Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26 

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English :

L’événement Théâtre Premiers pas Tréguier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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