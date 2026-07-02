Les Virtuoses de Cologne Place du Martray Tréguier
vendredi 7 août 2026 · Place du Martray · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Les Virtuoses de Cologne
Place du Martray Cathédrale Saint-Tugdual Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les Virtuoses de Cologne, jouissant désormais d’une renommée internationale, en représentation à la cathédrale Saint-Tugdual à Tréguier dans le cadre de leur tournée estivale avec un répertoire alliant solos virtuoses, œuvres pour orchestres de chambre, et œuvres sacrales.
Artiom Kononov (premier violoniste de l’ensemble) vous étonnera par sa maîtrise du violon qualifiée, selon les critiques, de “ballet de cascades de sons qui danse sur les cordes”. En effet, ses interprétations cristallines vous feront prendre au sérieux les plus petites tonalités.
Laissez-vous enchanter par leur interprétation singulière de mélodies connues tintées de nouvelles couleurs! .
Place du Martray Cathédrale Saint-Tugdual Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 76 90 18
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English :
L’événement Les Virtuoses de Cologne Tréguier a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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