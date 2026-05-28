Conférence de Corlie Glémas au marché de l’Eco-Domaine Eco Domaine La Fontaine Pornic

Pornic

Conférence de Corlie Glémas au marché de l’Eco-Domaine

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Conférence participative et atelier cuisine avec Corlie Glémas Parmi les Voix de l’Océan

Au programme

Une rencontre inspirante autour de la préservation du littoral !

À l’occasion du marché à la ferme, venez à la rencontre de Corlie Glémas, aventurière et scientifique, dans le cadre de son projet éco-engagé Parmi les Voix de l’Océan. Actuellement en pleine traversée du littoral atlantique jusqu’à la Manche en mobilité douce (surf, vélo, char à voile), elle fait escale chez nous pour partager son expérience et ses connaissances.

Deux temps forts vous attendent

La conférence participative Un moment d’échange unique mêlant récit d’aventure, vulgarisation scientifique et discussions. Corlie s’appuiera notamment sur sa première expédition de 1 500 km réalisée en 2025 pour sensibiliser aux enjeux océaniques de manière accessible et captivante.

L’atelier gourmand Apprenez à cuisiner et repartez avec des idées originales grâce à un atelier de préparation de tartare d’algues .

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 25 41

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English :

Participatory conference and cooking workshop with Corlie Glémas Parmi les Voix de l’Océan (Among the Voices of the Ocean)

L’événement Conférence de Corlie Glémas au marché de l’Eco-Domaine Pornic a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic