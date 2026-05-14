Conférence de Corlie Glémas au Marché de l’Eco-Domaine Eco Domaine La Fontaine Pornic

Pornic

Conférence de Corlie Glémas au Marché de l’Eco-Domaine

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Cet été, l’Éco-Domaine La Fontaine propose une conférence pendant son marché à la ferme ce jeudi !

Corlie Glémas, dans le cadre de son projet Parmi les Voix de l’Océan, elle réalise une traversée du littoral atlantique jusqu’à la Manche en mobilité douce (surf, vélo, char à voile), avec pour ambition de transmettre les enjeux liés à l’océan de manière accessible et engageante. Elle viendra offrir une conférence participative mêlant récit d’aventure, science vulgarisée et échanges avec le public. Cette conférence est basée sur la première édition de Parmi les Voix de l’Océan 2025 où elle a parcouru 1500km autour de la préservation de l’océan pour rendre à l’UNOC, en bateau-stop, vélo et skate. Elle proposera également un atelier de cuisine de tartare d’algues.



Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 25 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, Éco-Domaine La Fontaine is hosting a conference during its farm market on Thursday!

L’événement Conférence de Corlie Glémas au Marché de l’Eco-Domaine Pornic a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic