Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ?

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Plongez dans l’univers fascinant de la physique quantique avec Étienne Klein et bousculez vos certitudes sur le monde de l’infiniment petit !

La physique quantique révolutionne notre compréhension du monde de l’infiniment petit. De ses applications concrètes à ses paradoxes déroutants, elle bouscule nos certitudes et notre intuition. Peut-on, en tant que profanes, découvrir cet univers en nous débarrassant de nos a priori ? Pour le comprendre, mettons nos pas dans ceux d’Étienne Klein.

Gratuit Réservation obligatoire. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

Dive into the fascinating world of quantum physics with %C9tienne Klein and challenge your assumptions about the world of the infinitely small!

L’événement CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ? Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34