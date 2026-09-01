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CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ? Béziers

jeudi 24 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Adresse
Route de Vendres
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ?

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Plongez dans l’univers fascinant de la physique quantique avec Étienne Klein et bousculez vos certitudes sur le monde de l’infiniment petit !
La physique quantique révolutionne notre compréhension du monde de l’infiniment petit. De ses applications concrètes à ses paradoxes déroutants, elle bouscule nos certitudes et notre intuition. Peut-on, en tant que profanes, découvrir cet univers en nous débarrassant de nos a priori ? Pour le comprendre, mettons nos pas dans ceux d’Étienne Klein.
Gratuit Réservation obligatoire.   .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32  contact@herault-culture.fr

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English :

Dive into the fascinating world of quantum physics with %C9tienne Klein and challenge your assumptions about the world of the infinitely small!

L’événement CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ? Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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