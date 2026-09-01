CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ? Béziers
jeudi 24 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ?
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Plongez dans l’univers fascinant de la physique quantique avec Étienne Klein et bousculez vos certitudes sur le monde de l’infiniment petit !
La physique quantique révolutionne notre compréhension du monde de l’infiniment petit. De ses applications concrètes à ses paradoxes déroutants, elle bouscule nos certitudes et notre intuition. Peut-on, en tant que profanes, découvrir cet univers en nous débarrassant de nos a priori ? Pour le comprendre, mettons nos pas dans ceux d’Étienne Klein.
Gratuit Réservation obligatoire. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English :
Dive into the fascinating world of quantum physics with %C9tienne Klein and challenge your assumptions about the world of the infinitely small!
L’événement CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ? Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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