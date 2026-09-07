Conférence de Jean Baubérot, historien de la laïcité, Maison du Protestantisme, Paris

Informations pratiques

Conférence de Jean Baubérot, historien de la laïcité Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison du Protestantisme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Dimanche 20 à 14h00 : Conférence à la Maison du Protestantisme de Jean Baubérot, historien de la laïcité, autour du thème : « La loi de 1905 séparant les Églises et l’État face aux défis du XXIᵉ siècle »

Maison du Protestantisme 47 rue de Clichy 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148748850 https://www.maisonduprotestantisme.org/ La Maison du Protestantisme recense à cette adresse la majorité des sièges administratifs des grandes institutions protestantes. L’accès est simple est bien desservi :

la gare Saint-Lazare se situe à dix minutes à pieds,

la gare Montparnasse est accessible directement par la ligne 13 (Liège),

les stations place de Clichy, Europe, Liège ou Trinité d’Estienne d’Orves peuvent être rejointes à pieds.

Conférence « La loi de 1905 séparant les Églises et l’État face aux défis du XXIᵉ siècle »

©MaisonduProtestantisme