Conférence de Jean Baubérot, historien de la laïcité, Maison du Protestantisme, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Protestantisme · Paris
Informations pratiques
Conférence de Jean Baubérot, historien de la laïcité Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison du Protestantisme Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Dimanche 20 à 14h00 : Conférence à la Maison du Protestantisme de Jean Baubérot, historien de la laïcité, autour du thème : « La loi de 1905 séparant les Églises et l’État face aux défis du XXIᵉ siècle »
Maison du Protestantisme 47 rue de Clichy 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148748850 https://www.maisonduprotestantisme.org/ La Maison du Protestantisme recense à cette adresse la majorité des sièges administratifs des grandes institutions protestantes. L’accès est simple est bien desservi :
la gare Saint-Lazare se situe à dix minutes à pieds,
la gare Montparnasse est accessible directement par la ligne 13 (Liège),
les stations place de Clichy, Europe, Liège ou Trinité d’Estienne d’Orves peuvent être rejointes à pieds.
Conférence « La loi de 1905 séparant les Églises et l’État face aux défis du XXIᵉ siècle »
©MaisonduProtestantisme
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