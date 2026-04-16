Saint-Sériès

CONFERENCE DE LA VOLTA L’ART ETRUSQUE

108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Conférence du samedi 18 avril 2026 à 17h

La Volta, Place de la mairie à Saint Sériès.

Paf 5€

Infos: 04 67 86 09 00

C’est à travers son Art que nous pouvons appréhender le raffinement, l’originalité et la richesse de la civilisation étrusque.

Habiles artisans et remarquables artistes ont assuré le développement culturel de l’Etrurie dans tous les domaines (architecture, sculpture, peinture, céramique, verre, métallurgie ) par des emprunts à la Grèce, mais aussi à l’Orient méditerranéen.

Les artisans étrusques ont su rivaliser d’effervescence et de créativité et se sont distingués dans le domaine des arts du métal et, notamment, de l’orfèvrerie.

Un art plein de vie, de verve, de spontanéité, un art sensuel, narratif, réaliste, un art populaire, raffiné et puissant. .

108 Avenue des Cévennes Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Saturday, April 18, 2026 at 5pm

La Volta, Place de la mairie, Saint Sériès.

Paf 5?

Info: 04 67 86 09 00

L’événement CONFERENCE DE LA VOLTA L’ART ETRUSQUE Saint-Sériès a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL