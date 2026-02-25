Conférence De l’édit de Nantes à sa commémoration, 1598 2026 Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic

Conférence De l’édit de Nantes à sa commémoration, 1598 2026

Amphithéâtre Thomas Narcejac 17 Rue Rostislaw Loukianoff Pornic Loire-Atlantique

2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

2026-03-11

Conférence proposée par Pornic Histoire

Plongez au cœur de l’histoire de France et de la région avec cette conférence passionnante dédiée à l’Édit de Nantes. Proposée par Pornic Histoire et animée par l’historien Guy Saupin, cette rencontre décrypte l’acte fondateur signé par Henri IV le 30 avril 1598.

Au cours de cette soirée, vous découvrirez

Les coulisses de la négociation Comment cette paix a mis fin à 36 ans de guerres civiles entre catholiques et protestants.

L’impact local Pourquoi la signature de l’édit a transformé le destin de Nantes, entre réduction de ses privilèges et essor commercial atlantique.

Un regard critique Une mise en perspective avec sa révocation par Louis XIV en 1685 et l’évolution de la mémoire collective autour de cet événement. .

Amphithéâtre Thomas Narcejac 17 Rue Rostislaw Loukianoff Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com

