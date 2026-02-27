Conférence de l’Université du Temps Libre – Osamu Tezuka, fondateur du manga Japonais Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Conférence de l'Université du Temps Libre - Osamu Tezuka

Conférence de l’Université du Temps Libre – Osamu Tezuka, fondateur du manga Japonais Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz mardi 17 mars 2026.

Conférence de l’Université du Temps Libre – Osamu Tezuka, fondateur du manga Japonais

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17

Date(s) :
2026-03-17

Par Pierre Vilar, maître de conférences en histoire de l’art à l’UPPA.   .

Villa Duconténia 12 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 41 95  contact@utl-luz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence de l’Université du Temps Libre – Osamu Tezuka, fondateur du manga Japonais

L’événement Conférence de l’Université du Temps Libre – Osamu Tezuka, fondateur du manga Japonais Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque