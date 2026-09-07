Conférence de Mercedes Ghenassia, Moulin de la Bellassière, Crécy-Couvé

Informations pratiques

Conférence de Mercedes Ghenassia 19 et 20 septembre Moulin de la Bellassière Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Mercedes Ghenassia, propriétaire du monument historique, présentera l’architecture et l’histoire du lieu, intimement lié à Madame de Pompadour qui fit aménager sa façade aveugle en trompe-l’oeil.

Elle présentera ce personnage historique, véritable héroïne de roman, qui fut un incroyable mécène au XVIIIᵉ siècle.

Moulin de la Bellassière 2 Chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.bellassiere.com Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d’hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d’une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l’ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens »Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par l’écrivain et Secrétaire Général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.

Mercedes Ghenassia, propriétaire du monument historique, présentera l’architecture et l’histoire du lieu, intimement lié à Madame de Pompadour qui fit aménager sa façade aveugle en trompe-l’oeil.

©EwaKolecki