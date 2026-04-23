Conférence de Michel Reddé L’archéologie de la guerre des Gaules et le récit césarien MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Alise-Sainte-Reine

Conférence de Michel Reddé L’archéologie de la guerre des Gaules et le récit césarien

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’archéologie de la guerre des Gaules et le récit césarien.

Cette conférence est présentée par l’archéologue, philologue et historien Michel Reddé, normalien, agrégé de lettres classiques, directeur de recherche émérite à l’École pratique des Hautes Études et responsable de nombreux chantiers de fouilles en France et à l’étranger, notamment à Alésia. Il a présidé le Conseil national de la recherche archéologique.

Jusqu’à une époque récente, la Gaule indépendante n’a été connue que par le tableau qu’en a dressé César à l’occasion de la guerre de conquête qu’il a menée de 58 à 50 avant J.-C. Si ce texte célèbre reste la source incontournable qui permet de suivre le fil des événements, l’archéologie permet aujourd’hui de considérer avec un œil différent, parfois critique, le récit du proconsul. Quelques exemples choisis, parmi lesquels, bien sûr, le siège d’Alésia tient une place de choix, permettront d’illustrer cette confrontation entre l’un des textes les plus célèbres de l’Antiquité et la réalité du terrain, telle qu’on peut l’observer dans le sol.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace du dernier livre de Michel Reddé La Gaule devant César, publié en 2025. .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

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English : Conférence de Michel Reddé L’archéologie de la guerre des Gaules et le récit césarien

L’événement Conférence de Michel Reddé L’archéologie de la guerre des Gaules et le récit césarien Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)