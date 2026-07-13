Conférence de sensibilisation à l’éco-rénovation performante Le Grand-Village-Plage
jeudi 8 octobre 2026 · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Le Grand-Village-Plage
Conférence de sensibilisation à l’éco-rénovation performante
5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 17:00:00
fin : 2026-10-08 19:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Participez à un temps de conférence et échanges ouvert à tous, pour mieux rénover son logement et comprendre les bases d’une rénovation performante et durable.
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5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
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English : Conference on Raising Awareness of Energy-Efficient Eco-Renovation
Join us for a series of talks and discussions open to everyone, to learn how to better renovate your home and understand the basics of an efficient and sustainable renovation.
L’événement Conférence de sensibilisation à l’éco-rénovation performante Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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