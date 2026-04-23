La Fouillade

Conférence de Sylvain Couderc Réussir son potager, méthodes simples et efficaces

Le Bousquet La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Sylvain Courderc, est maraîcher et formateur, fondateur des Jardins de la Valette, une ferme spécialisée en marâichage bio sur petite surface.

Il partagera les principes essentiels pour réussir son potager sans se compliquer la vie.

Organisation des cultures, préparation et fertilité du sol, choix des variétés, planification, optimisation de l’espace et du temps des conseils pratiques, applicables immédiatement, pour aider aussi bien les débutants que les jardiniers confirmés à obtenir u potager productif, sain et source de satisfaction.

Restez après la conférence pour un moment convivial petit apéro dinatoire en musique avec un groupe ! .

Le Bousquet La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 78 09

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English :

Sylvain Courderc is a market gardener and trainer, and founder of Jardins de la Valette, a farm specializing in small-scale organic market gardening.

He will share the essential principles for successful vegetable gardening without complicating your life.

L’événement Conférence de Sylvain Couderc Réussir son potager, méthodes simples et efficaces La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)