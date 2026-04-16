Montbazens

Conférence, débat sur le réveil planétaire

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Conférence, débat sur le réveil planétaire avec Jean-Marc ANDRIEU à la salle ségala au CSPM à 14 h 30. Réservation 06 16 57 05 15. Entrée libre.

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 16 57 05 15

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English :

Conference, debate on the planetary awakening with Jean-Marc ANDRIEU at the Salle Ségala at the CSPM at 2:30 pm. Bookings 06 16 57 05 15. Free admission.

L’événement Conférence, débat sur le réveil planétaire Montbazens a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)