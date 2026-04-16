Conférence, débat sur le réveil planétaire Montbazens
Conférence, débat sur le réveil planétaire Montbazens samedi 25 avril 2026.
Montbazens
Conférence, débat sur le réveil planétaire
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Conférence, débat sur le réveil planétaire avec Jean-Marc ANDRIEU à la salle ségala au CSPM à 14 h 30. Réservation 06 16 57 05 15. Entrée libre.
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 16 57 05 15
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English :
Conference, debate on the planetary awakening with Jean-Marc ANDRIEU at the Salle Ségala at the CSPM at 2:30 pm. Bookings 06 16 57 05 15. Free admission.
L’événement Conférence, débat sur le réveil planétaire Montbazens a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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