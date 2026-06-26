Conférence Depuis les temps carolingiens et tout au long du Moyen-Âge, quelles musiaues ont pu résonner en ces murs ? Cravant-les-Côteaux samedi 4 juillet 2026.

Cravant-les-Côteaux

Conférence Depuis les temps carolingiens et tout au long du Moyen-Âge, quelles musiaues ont pu résonner en ces murs ?

2 Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Et si les murs du Sanctuaire pouvaient chanter ? Une conférence passionnante pour explorer les musiques du Moyen Âge avec Anne Delafosse, spécialiste reconnue des répertoires anciens.

Et si les murs du Sanctuaire pouvaient chanter ? Une conférence passionnante pour explorer les musiques du Moyen Âge avec Anne Delafosse, spécialiste reconnue des répertoires anciens. 15 .

2 Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

What if the walls of the Sanctuary could sing? A fascinating lecture exploring the music of the Middle Ages with Anne Delafosse, a renowned specialist in early music.

L’événement Conférence Depuis les temps carolingiens et tout au long du Moyen-Âge, quelles musiaues ont pu résonner en ces murs ? Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme