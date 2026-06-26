Conférence Depuis les temps carolingiens et tout au long du Moyen-Âge, quelles musiaues ont pu résonner en ces murs ? Cravant-les-Côteaux
Conférence Depuis les temps carolingiens et tout au long du Moyen-Âge, quelles musiaues ont pu résonner en ces murs ? Cravant-les-Côteaux samedi 4 juillet 2026.
Cravant-les-Côteaux
Conférence Depuis les temps carolingiens et tout au long du Moyen-Âge, quelles musiaues ont pu résonner en ces murs ?
2 Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Et si les murs du Sanctuaire pouvaient chanter ? Une conférence passionnante pour explorer les musiques du Moyen Âge avec Anne Delafosse, spécialiste reconnue des répertoires anciens.
Et si les murs du Sanctuaire pouvaient chanter ? Une conférence passionnante pour explorer les musiques du Moyen Âge avec Anne Delafosse, spécialiste reconnue des répertoires anciens. 15 .
2 Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
What if the walls of the Sanctuary could sing? A fascinating lecture exploring the music of the Middle Ages with Anne Delafosse, a renowned specialist in early music.
L’événement Conférence Depuis les temps carolingiens et tout au long du Moyen-Âge, quelles musiaues ont pu résonner en ces murs ? Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme