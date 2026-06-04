Cravant-les-Côteaux

Spetacle immersif Du vin, des livres, et la vie

Le Moulin À Tan Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez le vin sous toutes ses facettes à travers de bons mots… et de bons vins ! Une expérience immersive mêlant théâtre, littérature et dégustation de vin au cœur d’une soirée conviviale, sensorielle et pleine de surprises !

Bienvenue dans une soirée où théâtre, littérature et dégustation se rencontrent autour du vin.

Garance, passionnée de vin, et Agathe, totalement néophyte, nous entraînent dans une traversée sensible, joyeuse et accessible, à la découverte de la place que le vin tient dans nos vies.

À travers des textes de Colette, Marcel Aymé, Jean Carmet et bien d’autres, elles explorent les multiples facettes du vin culturelle, festive, parfois sacrée, mais aussi son lien profond avec le vivant, les terroirs et un savoir-faire.

Tout au long de la soirée, les temps de jeu alternent avec des temps de dégustation portés par les personnages, au gré d’une déambulation au cœur de l’univers de Pierre Sourdais, à la découverte de son domaine et de ses vins. 22 .

Le Moulin À Tan Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lereveildescoquelicots@gmail.com

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English :

Discover the many facets of wine through good words? and good wine! An immersive experience combining theater, literature and wine tasting in the heart of a convivial, sensory evening full of surprises!

L’événement Spetacle immersif Du vin, des livres, et la vie Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-06-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme