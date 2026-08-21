Conférence « Des Américains au service du patrimoine », Château de la Motte-Tilly, La Motte-Tilly

Informations pratiques

Conférence « Des Américains au service du patrimoine » Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de la Motte-Tilly Aube

Adulte : 11€.

Gratuités (voir conditions en ligne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant l’entre-deux-guerres, le philanthrope américain John D. Rockefeller, Jr. fait don de plus de cinq millions de dollars à la France pour restaurer les palais de Versailles et de Fontainebleau ainsi que les cathédrales de Reims et de Chartres. Cet engagement exceptionnel en faveur du patrimoine n’est pas sans rappeler celui que mènent concomitamment le duc de Trévise et la marquise de Maillé, fondateurs de la Sauvegarde de l’Art Français.

Représenté sur le terrain par son conseiller et ami, l’architecte Welles Bosworth, le philanthrope entretient par son intermédiaire des échanges avec la Sauvegarde, parfois marqués de désaccords. Cette conférence propose d’explorer l’ampleur, les modalités et les contradictions de l’action philanthropique de Rockefeller, en écho à l’engagement parallèle de la marquise de Maillé et du duc de Trévise au sein de la Sauvegarde de l’Art Français.

La conférence (durée : 1h) est suivie d’une visite de l’exposition (durée : 1h30).

Présentation de la conférencière

Églantine Pasquier est docteure en histoire de l’architecture de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et titulaire d’un diplôme de troisième cycle de l’École du Louvre.

Sa thèse, soutenue en 2022, a porté sur la place de la philanthropie américaine dans la restauration des monuments historiques pendant l’entre-deux guerres et en particulier sur l’action de John D. Rockefeller, Jr. Elle a été récompensée par le prix de thèse de l’Association de l’École du Louvre. Après avoir brièvement travaillé au département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de la ville de Paris, elle est depuis mai 2023 chargée d’études au sein de la Manufacture du Patrimoine.

Château de la Motte-Tilly 1 Le Château, 10400 La Motte-Tilly, France La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33325399967 https://www.chateau-la-motte-tilly.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2136560706890401726&famille=2615384914580412962 »}] Dominant la Seine, le Château de La Motte-Tilly, construit au milieu du XVIIIème siècle pour l’abbé Terray, contrôleur général des finances du roi Louis XV, est un parfait témoignage de l’art de vivre “à la française”. Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d’une collection d’œuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe, quiétude et harmonie. Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de travaux, menée par le Comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXe siècle. Sa fille, la Marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité. À la mort de cette dernière en 1972, elle lègue l’ensemble de la propriété à la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, actuel Centre des Monuments Nationaux. En voiture : Via la route D951 depuis Nogent-sur-Seine ou via l’autoroute A5 (axe Paris/Sens/Troyes) en prenant la sortie Marolles-sur-Seine, puis la route D411 en direction de Nogent-sur-Seine. Un parking gratuit est disponible en face de la grille d’honneur du château, sur le bord de la route D951. En train : Depuis la Gare de Nogent-sur-Seine (ligne Paris-Est/Mulhouse-Ville). Mise à disposition de vélos à assistance électrique en libre-service, via les Vélos Fluo de la Région Grand Est.

Pendant l’entre-deux-guerres, le philanthrope américain John D. Rockefeller, Jr. fait don de plus de cinq millions de dollars à la France pour restaurer les palais de Versailles et de Fontainebleau …

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