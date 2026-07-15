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AGENDA · Brides-les-Bains

Conférence des Thermes Chassez les idées reçues en nutrition N°1 (Nouveauté 2026) Lundi 3 août Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains

lundi 3 août 2026 · Thermes de Brides-les-Bains · Brides-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Thermes de Brides-les-Bains
Adresse
2 rue des Thermes
Ville
73570 Brides-les-Bains
Département
Savoie
Tarif

Brides-les-Bains

Conférence des Thermes Chassez les idées reçues en nutrition N°1 (Nouveauté 2026) Lundi 3 août

Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

  .

Thermes de Brides-les-Bains 2 rue des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 44 

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English :

L’événement Conférence des Thermes Chassez les idées reçues en nutrition N°1 (Nouveauté 2026) Lundi 3 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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