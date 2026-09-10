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Conférence : deux siècles de lumière, une contre-histoire de la photographie, Maison du patrimoine, Fécamp

samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine · Fécamp

Conférence : deux siècles de lumière, une contre-histoire de la photographie, Maison du patrimoine, Fécamp

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du patrimoine
Adresse
10 rue des forts, 76400 Fécamp
Ville
76400 Fécamp
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30, dans la limite des places disponibles.

Conférence : deux siècles de lumière, une contre-histoire de la photographie Samedi 19 septembre, 14h30 Maison du patrimoine Seine-Maritime

Durée 1h30, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie (1826-2026), Bruno Carrez présentera une conférence vivante sur histoire de la photographie. Ce parcours historique retrace l’évolution de la capture du réel, les travaux des pionniers à l’autochrome, et mettra particulièrement en lumière des pionnières qui ont révolutionné le médium. Tout public, à partir de 12 ans. (Durée environ 1h15).

Maison du patrimoine 10 rue des forts, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 10 60 96
Pour célébrer le bicentenaire de la photographie (1826-2026), Bruno Carrez présentera une conférence vivante sur histoire de la photographie. Ce parcours historique retrace l’évolution de la capture…

©Plaque de verre photographique pour lanterne magique ; Fécamp vue générale prise de la falaise d’aval (date inconnue) collection Bruno Carrez

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