Conférence : deux siècles de lumière, une contre-histoire de la photographie, Maison du patrimoine, Fécamp

Informations pratiques

Conférence : deux siècles de lumière, une contre-histoire de la photographie Samedi 19 septembre, 14h30 Maison du patrimoine Seine-Maritime

Durée 1h30, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie (1826-2026), Bruno Carrez présentera une conférence vivante sur histoire de la photographie. Ce parcours historique retrace l’évolution de la capture du réel, les travaux des pionniers à l’autochrome, et mettra particulièrement en lumière des pionnières qui ont révolutionné le médium. Tout public, à partir de 12 ans. (Durée environ 1h15).

Maison du patrimoine 10 rue des forts, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 10 60 96

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie (1826-2026), Bruno Carrez présentera une conférence vivante sur histoire de la photographie. Ce parcours historique retrace l’évolution de la capture…

©Plaque de verre photographique pour lanterne magique ; Fécamp vue générale prise de la falaise d’aval (date inconnue) collection Bruno Carrez