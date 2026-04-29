Conférence Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle Cinéma L’Igloo Fontcouverte-la-Toussuire
Conférence Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle Cinéma L’Igloo Fontcouverte-la-Toussuire samedi 27 juin 2026.
Fontcouverte-la-Toussuire
Conférence Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle
Cinéma L’Igloo 43 rue René Cassin Fontcouverte-la-Toussuire Savoie
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Hors séances individuelles et ateliers de l’après-midi.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
4e édition de Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle 8 experts et 8 conférences vous proposeront des outils concrets et adaptés à la réalité.
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Cinéma L’Igloo 43 rue René Cassin Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 09 17 33 alpine.com@hotmail.com
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English : Lecture: ‘Taking control of your life through your career’
4th edition of ‘Take control of your life through your career’: 8 experts and 8 talks will provide you with practical, real-world tools.
L’événement Conférence Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle Fontcouverte-la-Toussuire a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de La Toussuire
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