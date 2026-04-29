Conférence Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle Cinéma L’Igloo Fontcouverte-la-Toussuire

Fontcouverte-la-Toussuire

Conférence Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle

Cinéma L’Igloo 43 rue René Cassin Fontcouverte-la-Toussuire Savoie

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Hors séances individuelles et ateliers de l’après-midi.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

4e édition de Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle 8 experts et 8 conférences vous proposeront des outils concrets et adaptés à la réalité.

.

Cinéma L’Igloo 43 rue René Cassin Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 09 17 33 alpine.com@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture: ‘Taking control of your life through your career’

4th edition of ‘Take control of your life through your career’: 8 experts and 8 talks will provide you with practical, real-world tools.

L’événement Conférence Devenir acteur de ta vie grâce à ton activité professionnelle Fontcouverte-la-Toussuire a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de La Toussuire