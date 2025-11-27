Fontcouverte-la-Toussuire

Trail Sessions

Fontcouverte-la-Toussuire Savoie

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Vous êtes un ou une sportif-ve aguerri-e et souhaitez tester vos capacités ? La pratique du trail vous intéresse et vous aimeriez vous initier ? Vous débutez et voulez découvrir ce que vous avez dans le ventre ? Cette semaine vous est dédiée…

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Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 06 06 info@la-toussuire.com

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English : Trail Sessions

Are you an experienced sportsperson who would like to test your abilities? Are you interested in trail running and would like to try it out? Are you just starting out and want to find out what you’ve got? This week is dedicated to you…

L’événement Trail Sessions Fontcouverte-la-Toussuire a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de La Toussuire