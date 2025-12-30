Relaxation sonore aux gongs avec La voie du Phoenix HYGGE WINTER Place Olympique Fontcouverte-la-Toussuire

Relaxation sonore aux gongs avec La voie du Phoenix HYGGE WINTER

Place Olympique A l'étage de l'Office de Tourisme Fontcouverte-la-Toussuire Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 21:15:00

Date(s) :

2026-04-01

Un Voyage sensorielle unique en étant bercé par les vibrations des gongs. Une invitation à se déposer et laisser opérer l’intelligence vibratoire des harmoniques pour libérer les tensions physiques, mentale et émotionnelles.

Place Olympique A l’étage de l’Office de Tourisme Fontcouverte-la-Toussuire 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 06 06 info@la-toussuire.com

English : Sound relaxation with gongs with La voie du Phoenix HYGGE WINTER

A unique sensory journey, lulled by the vibrations of gongs. An invitation to settle down and let the vibrational intelligence of harmonics work to release physical, mental and emotional tensions.

