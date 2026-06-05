Conférence d’Histoire de l’Art Hasparren
Conférence d’Histoire de l’Art Hasparren mercredi 17 juin 2026.
Hasparren
Conférence d’Histoire de l’Art
Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17 20:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Jean-Philippe Mercé vous propose un nouveau rendez-vous au cinéma Haritz Barne autour du thème des illusions dans l’art . .
Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 60 22
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English : Conférence d’Histoire de l’Art
L’événement Conférence d’Histoire de l’Art Hasparren a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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