Hasparren

Conférence d’Histoire de l’Art

Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Jean-Philippe Mercé vous propose un nouveau rendez-vous au cinéma Haritz Barne autour du thème des illusions dans l’art . .

Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 60 22

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English : Conférence d’Histoire de l’Art

L’événement Conférence d’Histoire de l’Art Hasparren a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque