Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts », Petite salle de la mairie,, Arpajon-sur-Cère

Informations pratiques

Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts » Samedi 19 septembre, 10h30 Petite salle de la mairie, Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts », par Serge Cottin, en partenariat avec la médiathèque municipale d’Arpajon-sur-Cère et l’Association Cantalienne des Amis de la Lecture.

Petite salle de la mairie, place de la république 15130 Arpajon-sur-Cère Arpajon-sur-Cère 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts », par Serge Cottin, en partenariat avec la médiathèque municipale d’Arpajon-sur-Cère et l’_Association Cantalienne des Amis de la…

© Aurillac Agglomération