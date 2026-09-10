Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts », Petite salle de la mairie,, Arpajon-sur-Cère
samedi 19 septembre 2026 · Petite salle de la mairie, · Arpajon-sur-Cère
Informations pratiques
Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts » Samedi 19 septembre, 10h30 Petite salle de la mairie, Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts », par Serge Cottin, en partenariat avec la médiathèque municipale d’Arpajon-sur-Cère et l’Association Cantalienne des Amis de la Lecture.
Petite salle de la mairie, place de la république 15130 Arpajon-sur-Cère Arpajon-sur-Cère 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts », par Serge Cottin, en partenariat avec la médiathèque municipale d’Arpajon-sur-Cère et l’_Association Cantalienne des Amis de la…
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