Conférence : Dominique-Alexandre Louis : itinéraire lorrain d’un architecte moderne, Villa Picard, Dommartemont

Informations pratiques

Conférence : Dominique-Alexandre Louis : itinéraire lorrain d’un architecte moderne 19 et 20 septembre Villa Picard Meurthe-et-Moselle

limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A l’occasion de l’ouverture exceptionnelle au public de la Maison Picard, venez assister à une conférence : « Dominique-Alexandre Louis (1924-1991) : itinéraire lorrain d’un architecte moderne »

À partir de la maison Picard, exceptionnellement ouverte lors des Journées européennes du patrimoine, cette conférence retrace l’itinéraire et l’œuvre de Dominique-Alexandre Louis, figure majeure de l’architecture moderne en Lorraine.

Par Lucile Pierron, enseignante chercheuse (LHAC, ENSA Nancy).

Villa Picard 1 chemin d’Amance 54130 Dommartemont Dommartemont 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « t.besson@bskimmobilier.com »}] Dans les années 1950, la famille Picard souhaite faire construire une maison moderne adaptée aux besoins d’une famille de quatre personnes. Pour cela, ils font appel à leur ami, l’architecte nancéien Dominique-Alexandre Louis, qui a notamment travaillé avec les architectes Henri Prouvé et Gaston Schmit. Cette villa fait partie d’une série de remarquables villas en Lorraine, notamment dans la région de Nancy. Pour cette réalisation, les propriétaires choisissent une parcelle arborée sur le coteau sud du plateau de Malzéville à Dommartemont, située à 310 mètres d’altitude, bénéficiant ainsi d’une vue dégagée sur l’agglomération nancéienne. La maison, dite villa Picard, est construite entre 1956 et 1958. L’aménagement intérieur et notamment le mobilier intégré, est confié à l’architecte Robert Anxionnat. L’artiste Camille Hilaire intervient également en réalisant une tapisserie et un grand tapis. Depuis sa construction, la villa n’a subi aucune modification majeure, les propriétaires ayant souhaité préserver au maximum les éléments caractéristiques de son architecture, notamment le mobilier intégré et les aménagements intérieurs.

A l’occasion de l’ouverture exceptionnelle au public de la Maison Picard, venez assister à une conférence : « Dominique-Alexandre Louis (1924-1991) : itinéraire lorrain d’un architecte moderne »

© Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 72 J 50