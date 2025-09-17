Conférence du Cercle des Voyageurs « BRETAGNE par le sentier des douaniers » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff

Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de voyage Le Cercle des Voyageurs « BRETAGNE par le sentier des douaniers »,en présence du réalisateur Jean-Luc Diquélou

2000 km, c’est la distance entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire par la côte. Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux GR 34.

C’est le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer parcourir ce périple à pied ! De la baie du Mont-Saint-Michel à Saint-Malo, du Cap Fréhel aux falaises de Plouha, de la côte de Granit Rose aux Abers, de la Presqu’île de Crozon au Cap Sizun, du Pays Bigouden au Golfe du Morbihan, des marais salants de Guérande à l’embouchure de la Loire, la côte bretonne dévoilera, dans toute sa beauté sauvage, la richesse du paysage marin, l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les traditions…

2000 km de sueur, 2000 km de bonheur !

Durée 95 min. .

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 16 95 89 77

