Conférence du Cercle des Voyageurs « PAYS BASQUE des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff jeudi 9 avril 2026.

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan'Dargent Roscoff

2026-04-09 14:30:00

2026-04-09

Le Cercle des Voyageurs « PAYS BASQUE des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao », en présence du réalisateur Hadrien Crampette

Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs des Pyrénées, le Pays Basque fascine l’imaginaire des hommes. De l’origine mystérieuse de ce peuple à la langue unique au monde, des aléas politiques à sa force légendaire, nous irons sur les traces des pêcheurs de baleines, de corsaires de Saint-Jean-de-Luz, d’explorateurs, autant de héros modestes aux prémices d’une diaspora si puissante. Hadrien a filmé la vie d’ouvriers, d’éleveurs en estive, de pêcheurs, de religieux, de pèlerins de Compostelle mais aussi la permanence de traditions par les danses, les fêtes de Pampelune ou encore la variété de la pelote… Des rêveries de Victor Hugo à la Belle Époque de l’impératrice Eugénie jusqu’à l’émergence d’un tourisme symbolisé par le surf, il montre la transformation de Biarritz et sa belle côte escarpée. Il vogue à travers l’économie de Bilbao, San Sebastian, Bayonne ou au gré des paysages ruraux, d’Espelette au sommet de la Rhune.

Durée 90 min.

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 16 95 89 77

