Conférence du Cercle des Voyageurs « PÉROU des civilisations et des hommes » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff jeudi 5 février 2026.

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan'Dargent Roscoff Finistère

Début : 2026-02-05 14:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de voyage Le Cercle des Voyageurs « PÉROU des civilisations et des hommes », en présence du réalisateur Bernard Bruel

Le Pérou, qui n’a pas rêvé en entendant ce nom, synonyme de conquistadors espagnols, de trésors cachés de l’Eldorado !

Le film vous emmène découvrir ces contrées et les populations mystérieuses de ce pays mythique.

La côte du Pacifique qui abritait les premières civilisations, et nourrit les péruviens de délicieux plats de poisson cru.

La cordillère des Andes qui héberge les populations indiennes en poncho coloré, puis les vallées amazoniennes, où l’on récolte le café et le chocolat du commerce équitable.

Le Machu Picchu et les nombreux sites de la vallée sacrée de Cuzco, avec les très nombreuses constructions en pierre des Incas.

Les hauts sommets de la cordillère blanche qui font le bonheur des trekkeurs et sont le domaine des éleveurs d’alpacas, à la laine si douce…

Enfin le fameux lac Titicaca avec ses cultures en terrasses, à 4000 m d’altitude…

Durée 84 min. .

