Fête du natisme Centre nautique Roscoff

Roscoff

Fête du natisme

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le centre nautique de Roscoff fête le nautisme ! ⛵️

Le samedi 27 juin prochain, venez naviguer gratuitement avec le Centre nautique de Roscoff à l’occasion de la fête du nautisme !

Au programme

Dès 10h, venez chiner des bonnes affaires lors des puces nautiques organisées sur le terre plein du centre nautique matériel de planche à voile, de wingfoil, bateau à moteur, coques d’optimists, etc.

De 14h30 à 18h, embarquez avec les sportifs du club sur leurs supports (catamaran, dériveur et/ou caravelle) pour une initiation totalement gratuite à la sortie du port.

Pas fan de la voile ? Rejoignez notre moniteur de kayak de mer pour une initiation à la rame dans le port.

À partir de 16h, profitez du soleil autour d’un verre de cidre et d’une crêpe pour le goûter !

Ne manquez pas cette occasion de découvrir la voile gratuitement et dans un cadre sécurisé ! .

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du natisme Roscoff a été mis à jour le 2026-06-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX