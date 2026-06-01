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Fête du natisme Centre nautique Roscoff

Fête du natisme Centre nautique Roscoff samedi 27 juin 2026.

Lieu : Centre nautique

Adresse : 1B Rue Capitaine Coadou

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Roscoff

Fête du natisme

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le centre nautique de Roscoff fête le nautisme ! ⛵️
Le samedi 27 juin prochain, venez naviguer gratuitement avec le Centre nautique de Roscoff à l’occasion de la fête du nautisme !
Au programme
Dès 10h, venez chiner des bonnes affaires lors des puces nautiques organisées sur le terre plein du centre nautique matériel de planche à voile, de wingfoil, bateau à moteur, coques d’optimists, etc.
De 14h30 à 18h, embarquez avec les sportifs du club sur leurs supports (catamaran, dériveur et/ou caravelle) pour une initiation totalement gratuite à la sortie du port.
Pas fan de la voile ? Rejoignez notre moniteur de kayak de mer pour une initiation à la rame dans le port.
À partir de 16h, profitez du soleil autour d’un verre de cidre et d’une crêpe pour le goûter !
Ne manquez pas cette occasion de découvrir la voile gratuitement et dans un cadre sécurisé !   .

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22 

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English :

L’événement Fête du natisme Roscoff a été mis à jour le 2026-06-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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