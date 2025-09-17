Conférence du Cercle des Voyageurs « TERRES BORÉALES Spitsberg Groenland — Alaska Taïmyr » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff

Conférence du Cercle des Voyageurs « TERRES BORÉALES Spitsberg Groenland — Alaska Taïmyr » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff jeudi 15 janvier 2026.

Conférence du Cercle des Voyageurs « TERRES BORÉALES Spitsberg Groenland — Alaska Taïmyr »

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 14:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de voyage Le Cercle des Voyageurs « TERRES BORÉALES Spitsberg Groenland — Alaska Taïmyr », en présence du réalisateur Jacques Ducoin

Le Grand Nord est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, l’auteur a approché ces terres boréales si belles, si fortes et en même temps si fragiles. Il a rencontré ces hommes vivant en symbiose avec elles, et il nous livre aujourd’hui quelques pépites de voyages de la vie en Nord. Pour cela, il nous emmène d’abord au Spitzberg et sur les côtes du Groenland, pour ensuite franchir le mythique passage du Nord-Ouest jusqu’en Alaska. Enfin c’est dans le Taïmyr à l’extrême nord de la Sibérie que Jacques vous fera partager la vie des Dolganes petit peuple semi-nomade éleveur de rennes. Derniers représentants de ce petit peuple, ils sont à peine 250 à vivre traditionnellement, oubliés du monde dans un territoire grand comme la France.

Durée 90 min. .

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 16 95 89 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence du Cercle des Voyageurs « TERRES BORÉALES Spitsberg Groenland — Alaska Taïmyr » Roscoff a été mis à jour le 2025-09-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX