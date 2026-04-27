Conférence D’un siècle à l’autre, de 1874 à 1914 par Bernard GEOFFROY rue Félix Vieuille Saujon

Saujon

Conférence D’un siècle à l’autre, de 1874 à 1914 par Bernard GEOFFROY

rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Mercredi 1er juillet à 18h30 au Temple de Saujon M. Bernard Geoffroy vous présentera une conférence à l’occasion des 150 ans de la ligne ferroviaire du train des mouettes.

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rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine a.mimaud@sfr.fr

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English :

Wednesday, July 1 at 6:30 pm at the Saujon Temple Mr. Bernard Geoffroy will give a talk to mark the 150th anniversary of the train des mouettes railway line.

L’événement Conférence D’un siècle à l’autre, de 1874 à 1914 par Bernard GEOFFROY Saujon a été mis à jour le 2026-04-27 par Mairie de Saujon