Fête de la musique Concert d’harmonie Port de Ribérou Saujon
Fête de la musique Concert d’harmonie Port de Ribérou Saujon vendredi 19 juin 2026.
Saujon
Fête de la musique Concert d’harmonie
Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Concert de l’orchestre d’harmonie le vendredi 19 juin de 20h30 à 23h00 au Port de Ribérou.
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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 14 13 26 annelisebouquet@wanadoo.fr
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English :
Concert by the wind band on Friday June 19 from 8:30 to 11:00 pm at the Port de Ribérou.
L’événement Fête de la musique Concert d’harmonie Saujon a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Saujon
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