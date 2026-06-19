Fête de la musique Concert d’harmonie Port de Ribérou Saujon vendredi 19 juin 2026.

Saujon

Fête de la musique Concert d’harmonie

Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Concert de l’orchestre d’harmonie le vendredi 19 juin de 20h30 à 23h00 au Port de Ribérou.

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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 14 13 26 annelisebouquet@wanadoo.fr

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English :

Concert by the wind band on Friday June 19 from 8:30 to 11:00 pm at the Port de Ribérou.

L’événement Fête de la musique Concert d’harmonie Saujon a été mis à jour le 2026-06-15 par Mairie de Saujon