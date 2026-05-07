Saujon

Olympiades du Basket

26 route des Ecluses Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

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26 route des Ecluses Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bcscom17@gmail.com

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English :

L’événement Olympiades du Basket Saujon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Saujon