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Olympiades du Basket Saujon

Olympiades du Basket Saujon samedi 20 juin 2026.

Adresse : 26 route des Ecluses

Ville : 17600 Saujon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saujon

Olympiades du Basket

26 route des Ecluses Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

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26 route des Ecluses Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   bcscom17@gmail.com

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English :

L’événement Olympiades du Basket Saujon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Saujon

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