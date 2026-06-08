Conférence écoutez-voir Le miracle de Monsieur Saint Coeur Saint-Hilaire-en-Lignières
Conférence écoutez-voir Le miracle de Monsieur Saint Coeur Saint-Hilaire-en-Lignières vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Hilaire-en-Lignières
Conférence écoutez-voir Le miracle de Monsieur Saint Coeur
le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Cycle conférence estivale écoute-voir au Château du Plaix
Vie quotidien et spirituelle des habitants du Berry du Sud au siècle de Louis XIV. Par Olivier TROTIGNON
Alors que le Boischaut se remettait lentement des tourments dévastateurs des Guerres de religion, une rumeur parvint à l’archevêché de Bourges: une relique très particulière, le cœur du bienheureux Robert d’Arbrissel, fondateur du prieuré fontevriste d’Orsan, multipliait les miracles.
Alertée, la hiérarchie catholique décida d’enquêter sur ces faits supposés, et envoya à Orsan un ecclésiastique chargé de collecter les dépositions de la population locale. Paysans, artisans, religieux, nobles locaux rapportent alors les faits dont ils ont été témoins. 10 .
le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14
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English :
Summer lecture series: écoute-voir at Château du Plaix
L’événement Conférence écoutez-voir Le miracle de Monsieur Saint Coeur Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CHATEAUMEILLANT
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