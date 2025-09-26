Conférence, Enquête sur nos ancêtres Médiathèque L’Île-d’Elle

Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle Vendée

Conférence de généalogie sur la recherche parmi les archives.

Sur inscription .

Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr

English :

Genealogy conference on archival research.

German :

Genealogie-Konferenz über die Suche unter den Archiven.

Italiano :

Conferenza di genealogia sulla ricerca d’archivio.

Espanol :

Conferencia de genealogía sobre investigación de archivos.

