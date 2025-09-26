Conférence, Enquête sur nos ancêtres Médiathèque L’Île-d’Elle
Conférence, Enquête sur nos ancêtres Médiathèque L’Île-d’Elle vendredi 26 septembre 2025.
Conférence, Enquête sur nos ancêtres
Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle Vendée
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 19:00:00
2025-09-26
Conférence de généalogie sur la recherche parmi les archives.
Sur inscription .
Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr
English :
Genealogy conference on archival research.
German :
Genealogie-Konferenz über die Suche unter den Archiven.
Italiano :
Conferenza di genealogia sulla ricerca d’archivio.
Espanol :
Conferencia de genealogía sobre investigación de archivos.
