Conférence « ensemble parlons mémoire Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes
jeudi 24 septembre 2026 · Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean · Rennes
Informations pratiques
Conférence « ensemble parlons mémoire Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 24 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire avec l’avancée en âge, grâce à des explications théoriques et des conseils pratiques pour le quotidien.
### gratuit sur inscription.
Un conférence animée par le centre de prévention de l’Agirc-Arrco se tiendra le jeudi 24 septembre à 14h. Elle vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire avec l’avancée en âge, grâce à des explications théoriques et des conseils pratiques pour le quotidien.
### Sur inscription au 06 99 12 00 33.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-24T16:30:00.000+02:00
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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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