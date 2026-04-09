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Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943) Ambert en Scène Ambert

Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943) Ambert en Scène Ambert vendredi 7 août 2026.

Lieu : Ambert en Scène

Adresse : 10 rue Blaise Pascal

Ville : 63600 Ambert

Département : Puy-de-Dôme

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Ambert

Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943)

Ambert en Scène 10 rue Blaise Pascal Ambert Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Le château de Mons, près d’Arlanc, fut un lieu d’internement entre 1939 et 1944. Par Robert Estier
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Ambert en Scène 10 rue Blaise Pascal Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   grahlf@orange.fr

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English :

Château de Mons, near Arlanc, was a place of internment between 1939 and 1944. By Robert Estier

L’événement Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943) Ambert a été mis à jour le 2026-04-09 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

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