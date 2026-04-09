Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943) Ambert en Scène Ambert
Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943) Ambert en Scène Ambert vendredi 7 août 2026.
Ambert
Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943)
Ambert en Scène 10 rue Blaise Pascal Ambert Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Le château de Mons, près d’Arlanc, fut un lieu d’internement entre 1939 et 1944. Par Robert Estier
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Ambert en Scène 10 rue Blaise Pascal Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes grahlf@orange.fr
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English :
Château de Mons, near Arlanc, was a place of internment between 1939 and 1944. By Robert Estier
L’événement Conférence Entre mémoire et histoire, les internés du château de Mons (1939-1943) Ambert a été mis à jour le 2026-04-09 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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