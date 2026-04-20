Conférence Epuisement, burn-out, vous n’êtes pas seul L’Echo’Système Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Conférence Epuisement, burn-out, vous n’êtes pas seul

L’Echo’Système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Isabelle Boscher conférencière et autrice accompagnée de Dominique Toumani psychopraticien en Gestalt animeront deux conférences sur l’épuisement et le burn out, suivis de témoignages et d’échanges.

Isabelle Boscher, ancienne banquière ayant vécu un burn-out en 2021, anime aujourd’hui des conférences pour sensibiliser, partager son expérience et transmettre de l’espoir

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L’entrée se fait sans inscription et suivie d’un pot d’échange

2 conférences l’une à 15h et la deuxième 18h30 .

L’Echo’Système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 72 36

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English :

L’événement Conférence Epuisement, burn-out, vous n’êtes pas seul Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor