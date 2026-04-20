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Stage Poney d’or Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor

Stage Poney d’or Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor lundi 20 avril 2026.

Lieu : Lieu-dit Rabine des Portes

Adresse : Lamballe Equitation

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Stage Poney d’or

Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe Equitation Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Sur réservation, places limitées.   .

Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe Equitation Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 92 92 

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English :

L’événement Stage Poney d’or Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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