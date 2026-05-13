Conférence Esprits d’insectes, insectes des esprits De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie cultuelle., PréhistoSite de Brassempouy, Brassempouy

Conférence Esprits d’insectes, insectes des esprits

De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie cultuelle. Samedi 23 mai, 21h00, 21h30 PréhistoSite de Brassempouy Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A travers la découverte d’objets archéologiques et cultuels provenant en grande partie de la collection de Patrick BLEUZEN, ethno-entomologiste, cette conférence vous propose de découvrir l’étonnante diversité ethnographique qui depuis les origines, ont lié les hommes et les insectes, ainsi que leurs autres cousins arthropodes ; scorpions et araignées.

Dans diverses cultures passées et actuelles, l’éthologie d’observation ’’ dite primitive’’ a donné naissance à une multitude de symboles et de cultes où se confrontaient le monde du vivant, des vivants, des morts et des esprits. Un voyage dans les différentes dimensions qui ne cessent de nous étonner et nous interpeller.

PréhistoSite de Brassempouy 404 Rue du Musée, 40330 Brassempouy, France Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558892173 https://www.prehistoire-brassempouy.fr Le musée, aussi appelé la Maison de la Dame, présente l’histoire des découvertes réalisées sur le site archéologique des grottes du Pape depuis le XIXe siècle. De plus, découvrez ici la collection de moulages des plus célèbres statuettes préhistoriques d’Europe avec la collection des statuettes de Brassempouy dont la fabuleuse Dame à la capuche (moulage).

Le musée peut se visiter librement ou en visite guidée. Nous conseillons la réservation pour les visites guidées notamment celles destinées aux enfants.

A travers la découverte d’objets archéologiques et cultuels provenant en grande partie de la collection de Patrick BLEUZEN, ethno-entomologiste, cette conférence vous propose de découvrir l’étonnante…

©Le chant des histoires