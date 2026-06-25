conférence et atelier jeune public ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour samedi 11 juillet 2026.

Freycenet-la-Tour

conférence et atelier jeune public

ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Conférence et atelier jeune public couleur et peinture

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ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 56 ena@freycenetlatour.fr

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English :

Color and Painting Lecture and Workshop for Young Audiences

L’événement conférence et atelier jeune public Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal