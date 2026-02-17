Conférence et atelier théâtre d’ombres salle de réception Château-Gontier-sur-Mayenne
samedi 24 octobre 2026 · salle de réception · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Conférence et atelier théâtre d’ombres
salle de réception 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Grâce à une valise pédagogique, les artistes de la Compagnie Les Ombres portées vous proposent de découvrir les techniques de l’ombre en lien avec les thématiques du spectacle La Renverse. Une plongée dans les étapes de fabrication d’un spectacle, l’histoire du théâtre d’ombres, et aussi la musique
*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)
à partir de 8 ans
durée 2h
tarif unique 5€
Nombre de places limité,
réservation conseillée
02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
salle de réception 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
Through an educational kit, the artists of the Compagnie Les Ombres Portées invite you to discover shadow play techniques related to the themes of the show *La Renverse*. A deep dive into the stages of creating a show, the history of shadow theater, and music as well
L’événement Conférence et atelier théâtre d’ombres Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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