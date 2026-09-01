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AGENDA · Châteaulin

Conférence et découverte des ruines du château Journées du patrimoine 2026 Châteaulin

dimanche 27 septembre 2026 · Châteaulin

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
29150 Châteaulin
Département
Finistère
Tarif

Châteaulin

Conférence et découverte des ruines du château Journées du patrimoine 2026

Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Forteresse des comtes de Cornouaille et des ducs de Bretagne
A 15h, Ehpad Les Collines bleues (salle de restauration Ty Nevez)
La visite commentée des vestiges est animée par Patrick Kernévez, maître de conférence d’histoire médiévale à l’Université de Bretagne Occidentale et permet de découvrir l’histoire et la physionomie de ce monument.   .

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76 

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English :

L’événement Conférence et découverte des ruines du château Journées du patrimoine 2026 Châteaulin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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