Informations pratiques

Châteaulin

Conférence et découverte des ruines du château Journées du patrimoine 2026

Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Forteresse des comtes de Cornouaille et des ducs de Bretagne

A 15h, Ehpad Les Collines bleues (salle de restauration Ty Nevez)

La visite commentée des vestiges est animée par Patrick Kernévez, maître de conférence d’histoire médiévale à l’Université de Bretagne Occidentale et permet de découvrir l’histoire et la physionomie de ce monument. .

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76

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English :

L’événement Conférence et découverte des ruines du château Journées du patrimoine 2026 Châteaulin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE