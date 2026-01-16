Conférence Et toi, tu vas où ? Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Conférence Et toi, tu vas où ?

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

2026-04-25

Voici le programme;

Le monde change vite.

Les règles bougent.

Les repères tombent.

La France se fige pendant qu’ailleurs on avance, on investit, on construit.

Dans ce contexte, une question devient impossible à éviter

Et toi, tu vas où ?

Ce que cette journée est vraiment

TU VAS OÙ ? n’est pas une conférence de plus.

Ce n’est pas un événement de motivation.

Ce n’est pas une promesse de solution magique.

C’est une journée de lucidité et de prise de décision pour les entrepreneurs qui refusent de subir.

Pendant cette journée

On clarifie ce qui se passe réellement dans le monde économique.

On met des mots sur ce qui te freine aujourd’hui normes, peurs, habitudes, renoncements.

On échange sans langue de bois entre entrepreneurs.

On s’arrête. On réfléchit. On décide.

Pour qui ?

Cette journée s’adresse à

entrepreneurs,

artisans,

indépendants,

dirigeants de TPE PME,

qui produisent, prennent des risques et sentent qu’ils ne peuvent plus continuer ainsi.

Si tu cherches du confort, ce n’est pas pour toi.

Si tu veux redevenir acteur, tu es au bon endroit.

Ce avec quoi tu repars

une lecture plus nette du contexte actuel,

une posture plus claire,

une décision assumée,

un engagement envers toi-même.

Sans filtre. Sans jugement. Sans limite.

Informations pratiques

Le Triskell Pont-l’Abbé (Pays Bigouden)

Samedi 25 avril 2026

2 formules

1_La Journée complète 09h00 17h00 Ateliers animés par Julien Larzul & Conférence avec Olivier Delamarche et Pierre Sabatier (déjeuner inclus) 89€ TTC

09h00 09h30 Accueil café & introduction par Julien Larzul

09h30 11h00 Ateliers TU VAS OÙ ? travail en petits groupes

11h00 11h15 Pause

11h15 12h15 Mise en commun & synthèse

12h15 12h30 Transition vers la mise en mouvement

12h30 14h00 Cocktail déjeunatoire

14h00 16h00 Conférence Ce qui se passe vraiment dans le monde par Olivier Delamarche et Pierre Sabatier

16h00 16h30 Questions réponses

17h00 19h00 Intégration & engagement Tu choisis ou tu subis ?

19h00 Clôture

2_L’Après-midi 14h00 17h00 Conférence avec Olivier Delamarche et Pierre Sabatier 39€ TTC

14h00 16h00 Conférence Ce qui se passe vraiment dans le monde par Olivier Delamarche et Pierre Sabatier

16h00 16h30 Questions réponses

17h00 Clôture

Places limitées inscription obligatoire ( https://my.weezevent.com/tu-vas-ou) .

